Известный одноклубник Роналду может переехать в клуб из Мадрида

Испанский защитник Эмерик Лапорт, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», может вернуться на родину. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Стороны уже провели предварительные переговоры. Ожидается, что «матрасники» арендуют Лапорта с возможностью выкупа. Трудовой договор Эмерика с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Лапорт провел 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.