Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя

Группа фанатов каталонской «Барселоны» скандировала оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Это произошло по ходу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Как информирует Carrusel Deportivo, болельщики «сине-гранатовых» скандировали: «Винисиус, умри!».

Стоит отметить, что бразильская звезда «Реала» часто подвергается оскорблениям со стороны фанатов испанских клубов.

«Барселона» прошла «Наполи» по сумме двух поединков и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ее новый соперник определится во время жеребьевки 15 марта.