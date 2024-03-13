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Легенда «Барселоны» Иньеста оценил работу Анчелотти в «Реале»

13 Марта 2024 • 08:56 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о работе наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«О Карло можно ничего не говорить, ведь его карьера скажет сама за себя. Анчелотти невероятен в тренерском ремесле. Он два раза возглавил мадридский «Реал» и оба раза добился успеха. Это очень непросто сделать», - передает слова испанского спортсмена AS.

Напомним, что итальянский специалист вернулся в «королевский» клуб летом 2021 года. Под руководством Анчелотти «сливочные» в общей сложности выиграли девять трофеев. Срок контракта Карло с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрес Иньеста ещё теги
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