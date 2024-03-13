Легенда «Барселоны» Иньеста оценил работу Анчелотти в «Реале»

«О Карло можно ничего не говорить, ведь его карьера скажет сама за себя. Анчелотти невероятен в тренерском ремесле. Он два раза возглавил мадридский «Реал» и оба раза добился успеха. Это очень непросто сделать», - передает слова испанского спортсмена AS.