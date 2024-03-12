Назван сменщик Бенитеса на посту главного тренера «Сельты»

Во вторник, 12 марта стало известно о том, что знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес покидает пост главного тренера аутсайдера Примеры – «Сельты». Спустя некоторое время пресс-служба клуба из Галисии назвала сменщика Бенитеса – им станет Клаудио Хиральдес. До сей поры этот молодой 36-летний тренер работал с дублем «Сельты».

Напомним, что Бенитес, пришедший в «Сельту» летом 2023 года не смог добиться значимых успехов со своим уже бывшим клубом. На данный момент «Сельта» занимает лишь 17 место турнирной таблицы, а отрыв от 18 места, которое отправляет занявшую его команду в Сегунду, составляет всего лишь два балла.