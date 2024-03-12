Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван сменщик Бенитеса на посту главного тренера «Сельты» официально

12 Марта 2024 • 19:30 Комментировать
Севилья
...
Сельта
17.03 16:00

Во вторник, 12 марта стало известно о том, что знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес покидает пост главного тренера аутсайдера Примеры – «Сельты». Спустя некоторое время пресс-служба клуба из Галисии назвала сменщика Бенитеса – им станет Клаудио Хиральдес. До сей поры этот молодой 36-летний тренер работал с дублем «Сельты».

Напомним, что Бенитес, пришедший в «Сельту» летом 2023 года не смог добиться значимых успехов со своим уже бывшим клубом. На данный момент «Сельта» занимает лишь 17 место турнирной таблицы, а отрыв от 18 места, которое отправляет занявшую его команду в Сегунду, составляет всего лишь два балла.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Клаудио Хиральдес

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
19:30
Назван сменщик Бенитеса на посту главного тренера «Сельты»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕВИЛЬЯ СЕЛЬТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
19:41 · Англия. Премьер-лига
​Представители «Манчестер Юнайтед» поехали на переговоры по Гринвуду 1
19:30 · Испания. Ла Лига
Назван сменщик Бенитеса на посту главного тренера «Сельты» официально
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен одноклубник Захаряна
16:26 · Италия. Серия А
Тарханов назвал фаворита матча «Барселона» – «Наполи»
16:20 · Испания. Ла Лига
​Бенитес уволен из «Сельты» официально
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пока не начинала работу по трансферу Гринвуда
15:11 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес слухи
14:09 · Испания. Ла Лига
Иньеста поделился ожиданиями от матча «Барселона» – «Наполи»
14:06 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Барселоны» интересен двум грандам АПЛ
14:03 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил уровень Ямаля и Кубарси
13:57 · Испания. Ла Лига
Иньеста прокомментировал решение Хави покинуть «Барселону»
13:46 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выбрала двух неприкасаемых защитников – названы имена
13:43 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Захаряну надо было ещё два года поиграть в «Динамо»
13:06 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, общался ли с Лапортой перед матчем с «Наполи»
12:57 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Лунин принял решение по будущему 1
Все новости
Рекомендуем