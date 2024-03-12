«Сельта» объявила об отставке Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера. В пресс-релизе клубе отмечается, что под руководством Бенитеса команда не добилась ожидаемых результатов.

В то же время «Сельта» поблагодарила Бенитеса и его штаб за работу, а также пожелала успехов в будущем.

Рафаэль Бенитес возглавлял «Сельту» с прошлого лета. В 33 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала девять побед при девяти ничьих и 15 поражениях.

На текущий момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, то есть располагается рядом с зоной вылета.