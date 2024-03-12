Звёздный нападающий Неймар продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы колена, полученной ещё на старте сезона. Между тем, как сообщает TodoFichajes, бразилец рассматривает возможность своего возвращения в «Барселону». Так, 32-летний форвард ради возможности снова примерить сине-гранатовую футболку готов пойти на снижение финансовых требований по контракту. Неймар считает, что ближайшее лето будет идеальным временем для возвращения в «Барсу».

По данным источника, между окружением Неймара и спортивным директором «Барселоны» Деку произошло сближение. И хотя финансовое положение клуба сейчас не лучшее, «сине-гранатовые» могут попытаться вернуть Неймара. Деньги могут высвободиться при расставании с Робертом Левандовски, Рафиньей и Жоау Фелишем.

Напомним, что прошлым летом Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». За «Барселону» бразилец играл в 2013-2017 годах.