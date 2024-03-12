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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» выбрала двух неприкасаемых защитников – названы имена

12 Марта 2024 • 13:46 Комментировать

«Барселона» строит планы на трансферное лето, но с учётом финансовых проблем клубу для покупок, вероятно, придётся продавать. В каталонском клубе отмечают перебор в центре обороны, поэтому несколько игроков этого амплуа могут быть проданы. В этот список не входят только два игрока – Рональд Араухо и Пау Кубарси. С ними «Барса» связывает будущее, то есть они являются неприкасаемыми. Более того, «сине-гранатовые» предложат Араухо и Кубарси новые контракты, пишет испанский Sport. 

А вот Андреас Кристенсен, Жюль Кунде и Иньиго Мартинес могут быть проданы, как и находящиеся в аренде Эрик Гарсия, Клеман Ленгле и Чади Риад. Но расстаться с ними будет непросто. Кристенсен, например, дал понять, что не планирует никуда уходить из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен Клеман Ленгле Эрик Гарсия Рональд Араухо Жюль Кунде Чади Риад Пау Кубарси ещё теги
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