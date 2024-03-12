Вратарь «Реала» Лунин принял решение по будущему

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин определился с планами на ближайшее будущее. Как стало известно журналисту Марио Кортегану, вратарь хочет заключить с «королевским» клубом новое трудовое соглашение. Игрок готов к началу переговорного процесса.

25-летний футболист выступает за мадридский гранд с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Андрей поучаствовал в 16 поединках. Голкипер пропустил девять мячей, а в девяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.