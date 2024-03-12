Тер Штеген высказался о решении Хави уйти из «Барселоны»

«Команда несет ответственность за решение тренера. Мы всегда должны делать все возможное, в том числе и ради него. Хави – отличный специалист, который вернул команду на высокий уровень. Нам трудно принять его уход», - передает слова немецкого наставника Barca Universal в социальных сетях.