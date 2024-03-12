Тер Штеген высказался о решении Хави уйти из «Барселоны»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о решении главного тренера команды Хави Эрнандеса покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.
«Команда несет ответственность за решение тренера. Мы всегда должны делать все возможное, в том числе и ради него. Хави – отличный специалист, который вернул команду на высокий уровень. Нам трудно принять его уход», - передает слова немецкого наставника Barca Universal в социальных сетях.
Напомним, что Эрнандес занял пост главного тренера каталонского коллектива в 2021 году. Под его руководством «сине-гранатовые» стали чемпионами Ла Лиги и выиграли суперкубок Испании.
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