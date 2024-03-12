Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген высказался о решении Хави уйти из «Барселоны»

12 Марта 2024 • 08:42 Комментировать

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о решении главного тренера команды Хави Эрнандеса покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.

«Команда несет ответственность за решение тренера. Мы всегда должны делать все возможное, в том числе и ради него. Хави – отличный специалист, который вернул команду на высокий уровень. Нам трудно принять его уход», - передает слова немецкого наставника Barca Universal в социальных сетях.

Напомним, что Эрнандес занял пост главного тренера каталонского коллектива в 2021 году. Под его руководством «сине-гранатовые» стали чемпионами Ла Лиги и выиграли суперкубок Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
10:54 · Испания. Ла Лига
Переговоры «Атлетико» с Коке продвигаются позитивно
08:42 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген высказался о решении Хави уйти из «Барселоны»
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» - известно имя
01:03 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» с «Севильей» поделили очки в огненной концовке
11 Марта
22:24 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал о целях «Реала» в нынешнем сезоне
21:53 · Испания. Ла Лига
Камавинга не исключает, что завершит карьеру в «Реале»
20:31 · Испания. Ла Лига
​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»
19:29 · Испания. Ла Лига
Канселу рассказал, кто был его кумиром в детстве
19:06 · Испания. Ла Лига
​Винисиус назвал цель «Реала»
18:59 · Испания. Ла Лига
​«Меня невозможно остановить»: Винисиус раскрыл свою хитрость 2
18:40 · Испания. Ла Лига
​Канселу: «Горжусь своей карьерой»
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти рассказал, в чём Ла Лига лучше АПЛ
16:31 · Испания. Ла Лига
Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет
Все новости
Рекомендуем