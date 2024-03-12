«Альмерия» с «Севильей» поделили очки в огненной концовке

В 28-м туре Ла Лиги «Альмерия» была близка к первой победе в сезоне или хотя бы к 10-му очку, но «Севилья» внесла интригу. Кике Салас головой опасно пробил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Исаак Ромеро Берналь дважды мог забивать, но снова вратарь выручал. А вот соперник открыл счет, это Адриан Эмбарба был точен. Лишь под конец игры «Севилья» ожила, Доди Лукебакио сравнял, а Лукас Окампос тут же забил еще один гол. В компенсированное время Марко Милованович головой замкнул навес - 2:2.

«Альмерия», конечно же, последняя, противник - 14-й.