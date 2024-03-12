«Альмерия» с «Севильей» поделили очки в огненной концовке

В 28-м туре Ла Лиги «Альмерия» была близка к первой победе в сезоне или хотя бы к 10-му очку, но «Севилья» внесла интригу. Кике Салас головой опасно пробил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Исаак Ромеро Берналь дважды мог забивать, но снова вратарь выручал. А вот соперник открыл счет, это Адриан Эмбарба был точен. Лишь под конец игры «Севилья» ожила, Доди Лукебакио сравнял, а Лукас Окампос тут же забил еще один гол. В компенсированное время Марко Милованович головой замкнул навес - 2:2.
«Альмерия», конечно же, последняя, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Эмбарба Адриан38'
|81'Лукебакио Доди (1:1)
|86'Окампос Лукас (1:2)
|(2:2) Марко Милованович I90'
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Радованович Александар•Сентельес Алехандро•Лопи Дион 84'88' (Марко Милованович I (88') •Гонсалес Эдгар• 90'Ромеро Лука66' (Робертоне Лукас (66') •Виера Хонатан84' (Аррибас Серхио (84') •Эмбарба Адриан88' (Рамазани Ларжи (88') •Лосано Энтони65' (Баптистао Лео (65')
Нюланд Эрьян•Баде Луак• 43'Рамос Серхио•Салас Кике•Навас Хесус60' (Акунья Маркос (60') •Соу Джибрил60' (Сусо Хесус (60') •Сумаре Бубакари•Торрес Оливер71' (Гудель Неманья (71') •Окампос Лукас•Берналь Исаак Ромеро•Эн-Несири Юссеф71' (Лукебакио Доди (71')
11 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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