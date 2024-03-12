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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» с «Севильей» поделили очки в огненной концовке

12 Марта 2024 • 01:03 Комментировать
Альмерия
2:2
Севилья

В 28-м туре Ла Лиги «Альмерия» была близка к первой победе в сезоне или хотя бы к 10-му очку, но «Севилья» внесла интригу. Кике Салас головой опасно пробил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Исаак Ромеро Берналь дважды мог забивать, но снова вратарь выручал. А вот соперник открыл счет, это Адриан Эмбарба был точен. Лишь под конец игры «Севилья» ожила, Доди Лукебакио сравнял, а Лукас Окампос тут же забил еще один гол. В компенсированное время Марко Милованович головой замкнул навес - 2:2.

«Альмерия», конечно же, последняя, противник - 14-й.

Протокол игры  
Альмерия2:2Севилья
(1:0) Эмбарба Адриан38'  
  81'Лукебакио Доди (1:1)
  86'Окампос Лукас (1:2)
(2:2) Марко Милованович I90'  
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес СесарРадованович АлександарСентельес АлехандроЛопи Дион  84' 88' (Марко Милованович I ( 88') Гонсалес Эдгар  90'Ромеро Лука 66' (Робертоне Лукас ( 66') Виера Хонатан 84' (Аррибас Серхио ( 84') Эмбарба Адриан 88' (Рамазани Ларжи ( 88') Лосано Энтони 65' (Баптистао Лео ( 65')
Запасные: Брандарис ХуанМелеро ГонсалоМартинес ФернардоПосо АлехандроМариньо ДиегоБаба Иддрису
Нюланд ЭрьянБаде Луак  43'Рамос СерхиоСалас КикеНавас Хесус 60' (Акунья Маркос ( 60') Соу Джибрил 60' (Сусо Хесус ( 60') Сумаре БубакариТоррес Оливер 71' (Гудель Неманья ( 71') Окампос ЛукасБерналь Исаак РомероЭн-Несири Юссеф 71' (Лукебакио Доди ( 71')
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиЛамела ЭрикМежбри ХаннибалФлорес АльбертоМаркан МаркосПедроса АдриаВелиз Алехо
11 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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