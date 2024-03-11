Камавинга рассказал о целях «Реала» в нынешнем сезоне

Французский футболист «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что рассчитывает в мадридском клубе в нынешнем сезоне выиграть все возможные трофеи.

- В это году ставлю цель выиграть с клубом все трофеи, и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов. В четвертьфинале нам вполне может попасться «ПСЖ», но «Реал» не боится никакого соперника. Нужно будет постараться и пройти дальше, - приводит слова Камавинги Telefoot.

«Реал» в нынешнем сезоне Ла Лиги после 28 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 69 очков. Отрыв от идущей второй «Жироны» составляет семь очков. В Лиге чемпионов «сливочные» в 1/8 финала прошли «РБ Лейпциг» и прошли в следующую стадию.