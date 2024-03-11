​Винисиус назвал цель «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о цели команды в оставшейся части сезона. По словам бразильца, мадридцы хотят выиграть все турниры, в которых участвуют.

«Мы подходим к решающему отрезку сезона так же, как подходили к сезону с самого начала. Мы стремимся выиграть всё, что ещё осталось, чтобы сделать этот сезон отличным. Болельщики заслуживают всего», - сказал Винисиус, чьи слова приведены на официальном сайте «Реала».

«Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая вторую «Жирону» на семь очков. Также команда Карло Анчелотти продолжает выступать в Лиге чемпионов.