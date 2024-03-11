​«Меня невозможно остановить»: Винисиус раскрыл свою хитрость

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о хитрости, которую он временами применяет на футбольном поле.

«Я стараюсь помогать команде, насколько могу, меняя свою игру. Меня невозможно остановить, потому что когда я не очень хорошо действую на позиции вингера, я смещаюсь в центр, и соперники не знают, как против меня обороняться», - сказал Винисиус клубному ТВ «Реала».

«Я очень счастлив, стараюсь показывать себя как можно лучше. Приближается важнейшая часть сезона, будет много хороших игр. Я хочу продолжать в том же духе. Надеюсь, мне удастся избежать травм, которые немного мешали мне в этом сезоне. У меня всё хорошо», - отметил бразилец.

В воскресенье «Реал» обыграл дома «Сельту» со счётом 4:0. Следующий матч команда Карло Анчелотти проведёт 16 марта – против «Осасуны».