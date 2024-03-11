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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Канселу: «Горжусь своей карьерой»

11 Марта 2024 • 18:40 Комментировать

Защитник Жоау Канселу, который выступает за «Барселону» на правах аренды, высказался о своей карьере.

«Мне посчастливилось играть только за большие команды. Я горжусь своей карьерой, потому что никто никогда ничего мне не дарил. Я добивался всего, принося себя в жертву», - сказал Канселу La Gazzetta dello Sport.

По ходу карьеры Жоау Канселу поиграл за «Бенфику», «Валенсию», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Баварию» и «Барселону».

Права на 29-летнего Канселу принадлежат «Манчестер Сити». Контракт португальского футболиста с грандом Английской премьер-лиги рассчитан до завершения сезона 2026/2027.

Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу
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