​Канселу: «Горжусь своей карьерой»

Защитник Жоау Канселу, который выступает за «Барселону» на правах аренды, высказался о своей карьере.

«Мне посчастливилось играть только за большие команды. Я горжусь своей карьерой, потому что никто никогда ничего мне не дарил. Я добивался всего, принося себя в жертву», - сказал Канселу La Gazzetta dello Sport.

По ходу карьеры Жоау Канселу поиграл за «Бенфику», «Валенсию», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Баварию» и «Барселону».

Права на 29-летнего Канселу принадлежат «Манчестер Сити». Контракт португальского футболиста с грандом Английской премьер-лиги рассчитан до завершения сезона 2026/2027.

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