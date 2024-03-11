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​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос»

11 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

Экс-футболист «Реала» Роналдо высказался о форварде Эрлинге Холанне, которого слухи связывают с мадридским клубом.

«Политика «Реала» заключается в том, чтобы иметь в команде лучших игроков в мире. Холанн – один из лучших. Все хотят иметь его в составе. Он в невероятном клубе. «Манчестер Сити» проделывает потрясающую работу, я думаю, что Холанн счастлив там на данный момент. Но посмотрим.

Я надеюсь, что мы сможем увидеть всех этих звёзд в одном клубе. Это напомнит мне о «галактикос», если все они [Холанн, Мбаппе и Беллингем] окажутся в «Реале». Это будет что-то безумное – наблюдать за тем, как эти игроки действуют вместе. Это будет невероятная команда, которая добьётся выдающихся результатов.

Но я думаю, что Карло Анчелотти будет непросто управлять всеми этими футболистами. При этом собрать состав из хороших игроков проще, чем из плохих. Для тренера это не составит большой проблемы», - цитирует Роналдо Daily Mail.

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Реал Мадрид Роналдо Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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