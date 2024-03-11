​Роналдо оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Бразилец Роналдо высказался о вероятном летнем трансфере нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Нам придётся подождать, пока это станет официально, чтобы поговорить подробнее. Но все в восторге от мысли о Мбаппе в «Реале». Он потрясающий футболист – один из лучших на данный момент. Думаю, для него это будет очень хороший выбор, если он перейдёт в «Реал». Я считаю, что в «Реале» он сможет наконец выиграть «Золотой мяч».

Я не знаю, что правда из того, о чём говорят по поводу его ситуации в «ПСЖ». В Мадриде у него будет команда, которая поддерживает его в каждом принятом решении. У него будет команда, которая будет поддерживать его как на поле, так и за его пределами. Они защитят его. Но я думаю, что он хорошо провёл время в «ПСЖ».

Конечно, «ПСЖ» приложил большие усилия, чтобы удержать его. Он был большой звездой проекта. Посмотрим, что будет с Мбаппе в «Реале». Одно можно сказать наверняка: в ближайшие годы мы будем ещё больше наслаждаться игрой Мбаппе», - цитирует Роналдо Daily Mail.