​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем

Бывший нападающий «Реала» - бразилец Роналдо – высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме.

«Мне нравится, как играет Джуд Беллингем. За тем, как он действует, забивая голы почти в каждом матче, мне нравится наблюдать. Он всё время стремится играть в атаку.

Я смотрел несколько матчей на «Бернабеу» - Беллингем удивил меня своим качеством. По скорости, с которой он бежит в штрафную, видно, что он всё время хочет забивать. По своим качествам он немного напоминает мне Зидана», - цитирует Роналдо Daily Mail.

В воскресенье «Реал» разгромил на своём поле «Сельту» со счётом 4:0. Джуд Беллингем пропускал игру из-за дисквалификации.