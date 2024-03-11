​Азар: «Я смогу сказать детям, что являюсь кумиром в «Реале»… ой, в «Лилле»

На воскресном матче «Лилля» в чемпионате Франции чествовали экс-игрока команды – Эдена Азара. Клуб даже назвал в честь бельгийца тренировочный центр.

Перед началом игры Азар давал комментарий в эфире Canal+ и допустил любопытную оговорку.

«Круто, что я смогу сказать своим детям, что я являюсь кумиром в «Реале»… ой, в «Лилле», - сказал Азар, который осенью объявил о завершении карьеры.

Напомним, что летом 2019 года «Реал» заплатил «Челси» на трансфер Азара более 100 миллионов евро. Тем не менее бельгиец не смог заиграть в Мадриде – сначала ему мешали проблемы с весом, а затем – частые травмы.

На стадионе «Лилля» можно купить специальный бургер в честь Азара