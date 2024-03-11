Анчелотти прокомментировал разгромную победу «Реала» со счётом 4:0

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о разгромной победе над «Сельтой» (4:0) в поединке 28-го тура испанского чемпионата.
«Мы улучшили свое отношение к делу. Довольны этой победой. Команда мотивирована и сконцентрирована. Наступает важный момент сезона. Если «Реал» играет вничью – это считается преддверием кризиса. Это очень важные три балла. Нам нельзя сейчас оступаться», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «королевского» клуба.
После 28 туров чемпионата Испании подопечные Анчелотти набрали 69 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице.
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