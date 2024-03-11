Анчелотти прокомментировал разгромную победу «Реала» со счётом 4:0

«Мы улучшили свое отношение к делу. Довольны этой победой. Команда мотивирована и сконцентрирована. Наступает важный момент сезона. Если «Реал» играет вничью – это считается преддверием кризиса. Это очень важные три балла. Нам нельзя сейчас оступаться», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «королевского» клуба.