«Барселона» хочет купить украинца - известно имя

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно сообщениям Mundo Deportivo, в услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Сам Судаков в курсе интереса к своей персоне в Европе. Украинец готов сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Он намерен рассмотреть варианты из Ла Лиги и АПЛ.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах Георгия также заинтересован «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Украины полузащитник провел 13 матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.