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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» добыл волевую победу в гостях у «Бетиса»

11 Марта 2024 • 01:04 Комментировать
Бетис
2:3
Вильярреал

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против набравшего ход «Вильярреала». Гидо Родригес стал автором первого гола на 30-й минуте. Вскоре Алехандро Баэна не мог промахнуться в завершении комбинации.  Виллиан Жозе выиграл для хозяев первый тайм красивым ударом с лета - 2:1.

Сразу после перерыва Сократис Папастатопулос стал автором автогола. Гости повели после скидки Херарда Морено и удара Александра Сорлота. На 70-й минуте команды остались вдесятером, так как Эсекьель Авила и Альберто Морено получили подряд карточки разных цветов. 

2:3, «Вильярреал» делит 11-е место после третьей победы подряд, соперник седьмой.

Протокол игры  
Бетис2:3Вильярреал
(1:0) Гидо Родригес30'  
  40'Баэна Алехандро (1:1)
(2:1) Виллиан Жозе45'  
  48'Папастатопулос Сократис (2:2)
  67'Сорлот Александр (2:3)
Силва РуиСабали Юссуф 88' (Бусто Пабло ( 88') Папастатопулос СократисРиад ЧадиМиранда Хуан 88' (Эззалзули Абде ( 88') Гидо Родригес 78' (Джонни ( 78') Карвалью Вилльям 78' (Рока Марк ( 78') Форнальс Пабло 67' (Перес Айосе ( 67') Фекир НабильАвила Эсекьель  69'  70'Виллиан Жозе
Запасные: Алтимира СерхиПлегесуэло ХавиМенди НобельДиао АссанеРодри РодригоВьейтес Франсиско
Йоргенсен Филип  78'Фемения КикоЭрик-Бертран БайиМанди АиссаМорено Альберто  69'  70'Траоре Бертран  29' 74' (Ахомач Илиас ( 74') Парехо ДаниэльКомесанья Санти 82' (Капу Этьен ( 82') Баэна Алехандро 74' (Коклен Франсис ( 74') Морено Херард 74' (Куэнка Хорхе ( 74') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеГуэдеш ГонсалуТригерос МануэльМоралес ЛуисМоскера Йерсон
10 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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