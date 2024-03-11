«Вильярреал» добыл волевую победу в гостях у «Бетиса»

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против набравшего ход «Вильярреала». Гидо Родригес стал автором первого гола на 30-й минуте. Вскоре Алехандро Баэна не мог промахнуться в завершении комбинации. Виллиан Жозе выиграл для хозяев первый тайм красивым ударом с лета - 2:1.

Сразу после перерыва Сократис Папастатопулос стал автором автогола. Гости повели после скидки Херарда Морено и удара Александра Сорлота. На 70-й минуте команды остались вдесятером, так как Эсекьель Авила и Альберто Морено получили подряд карточки разных цветов.

2:3, «Вильярреал» делит 11-е место после третьей победы подряд, соперник седьмой.