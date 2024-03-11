«Вильярреал» добыл волевую победу в гостях у «Бетиса»

В 28-м туре Ла Лиги «Бетис» играл против набравшего ход «Вильярреала». Гидо Родригес стал автором первого гола на 30-й минуте. Вскоре Алехандро Баэна не мог промахнуться в завершении комбинации. Виллиан Жозе выиграл для хозяев первый тайм красивым ударом с лета - 2:1.
Сразу после перерыва Сократис Папастатопулос стал автором автогола. Гости повели после скидки Херарда Морено и удара Александра Сорлота. На 70-й минуте команды остались вдесятером, так как Эсекьель Авила и Альберто Морено получили подряд карточки разных цветов.
2:3, «Вильярреал» делит 11-е место после третьей победы подряд, соперник седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Гидо Родригес30'
|40'Баэна Алехандро (1:1)
|(2:1) Виллиан Жозе45'
|48'Папастатопулос Сократис (2:2)
|67'Сорлот Александр (2:3)
Силва Руи•Сабали Юссуф88' (Бусто Пабло (88') •Папастатопулос Сократис•Риад Чади•Миранда Хуан88' (Эззалзули Абде (88') •Гидо Родригес78' (Джонни (78') •Карвалью Вилльям78' (Рока Марк (78') •Форнальс Пабло67' (Перес Айосе (67') •Фекир Набиль•Авила Эсекьель 69'• 70'Виллиан Жозе
Йоргенсен Филип• 78'Фемения Кико•Эрик-Бертран Байи•Манди Аисса•Морено Альберто 69'• 70'Траоре Бертран 29'74' (Ахомач Илиас (74') •Парехо Даниэль•Комесанья Санти82' (Капу Этьен (82') •Баэна Алехандро74' (Коклен Франсис (74') •Морено Херард74' (Куэнка Хорхе (74') •Сорлот Александр
10 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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