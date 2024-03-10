«Атлетик» подобрался к зоне Лиги чемпионов, обыграв «Лас-Пальмас»

В 28-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Атлетик» создали слишком мало моментов, но голы были. На 31-й минуте баски провели острую атаку, после передачи Нико Уильямса Горка Гурусета головой отправил мяч в сетку. В середине второй половины встречи после подачи углового Сауль Коко стал автором автогола - 0:2.

«Атлетик» уже в двух очках от «Атлетико» и соответственно, зоны Лиги чемпионов. Соперник - девятый.