«Атлетик» подобрался к зоне Лиги чемпионов, обыграв «Лас-Пальмас»

В 28-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Атлетик» создали слишком мало моментов, но голы были. На 31-й минуте баски провели острую атаку, после передачи Нико Уильямса Горка Гурусета головой отправил мяч в сетку. В середине второй половины встречи после подачи углового Сауль Коко стал автором автогола - 0:2.
«Атлетик» уже в двух очках от «Атлетико» и соответственно, зоны Лиги чемпионов. Соперник - девятый.
Протокол игры
|31'Гурусета Горка (0:1)
|66'Коко Сауль (0:2)
Вальес Альваро• 82'Араухо Хулиан79' (Бенито Рамирес (79') •Коко Сауль• 64'Мармол Мика•Кардона Серхи•Муньос Хави•Кампанья Хосе56' (Парк Марвин (56') •Родригес Кирьян•Мунир Эль-Хаддади80' (Кардона Марк (80') • 81'Рамирес Сандро87' (Пехиньо Франсиско (87') •Молейро Альберто56' (Луаодис Энзо (56')
Унай Симон•Де Маркос Оскар 67'70' (Беренгер Алекс (70') •Вивиан Даниэль• 48'Паредес Айтор•Юри Берчиче74' (Гарсия Рауль (74') •Руис Иньиго•Прадос Беньят•Уильямс Иньяки•Сансет Ойян62' (Гомес Унаи (62') •Уильямс Нико70' (Лекуе Иньиго (70') •Гурусета Горка74' (Йерай Альварес (74')
10 марта. Стадион "Гран Канария".
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