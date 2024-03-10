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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Барселоны» встретился с известным тренером из Германии

10 Марта 2024 • 19:13 Комментировать

«Барселона» работает над поиском нового главного тренера, ведь Хави решил уйти из клуба по завершению сезона. Как сообщает Foot Mercato, несколько дней назад президент каталонского клуба Жоан Лапорта провёл встречу с известным тренером из Германии – с Хансом-Дитером Фликом. Вместе с экс-рулевым «Баварии» был его агент.

Переговоры между Лапортой и Фликом описываются как позитивные – «Барселоне» нравится бывший наставник сборной Германии.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Лапорта хочет привести на тренерский мостик именно немецкого специалиста.

Отметим, что Ханс-Дитер Флик сейчас находится без работы.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик ещё теги
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