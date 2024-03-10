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​«Атлетико» не договорился с Эрмосо – защитника связывают с двумя грандами

10 Марта 2024 • 19:01 Комментировать

Будущее защитника «Атлетико» Марио Эрмосо остаётся туманным. Действующий контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона и, как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мадридцы до сих пор не договорились с Эрмосо о новом соглашении.

При этом «Барселона» и «Ювентус» над сделкой с Эрмосо сейчас не работают, утверждает инсайдер. Ранее слухи связывали 28-летнего футболиста с этими командами.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марио Эрмосо в 25 миллионов евро. При этом ближайшим летом подписать игрока можно будет бесплатно, если он всё же не продлит контракт с «Атлетико».  

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Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Марио Эрмосо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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