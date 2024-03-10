«Алавес» прервал безвыигрышную серию, забив один гол в ворота «Райо Вальекано»

Сто лет не побеждавшие «Алавес» и «Райо Вальекано» провели матч 28-го тура Ла Лиги. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. На 44-й минуте хозяева в контратаке открыли счет, удар черпаком нанес Андони Горосабел. Карлос Висенте также отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры.

1:0 в итоге, «Алавес» делит 12-е место в таблице, соперник - 16-й.