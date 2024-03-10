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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» прервал безвыигрышную серию, забив один гол в ворота «Райо Вальекано»

10 Марта 2024 • 18:02 Комментировать
Алавес
1:0
Райо Вальекано

Сто лет не побеждавшие «Алавес» и «Райо Вальекано» провели матч 28-го тура Ла Лиги. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. На 44-й минуте хозяева в контратаке открыли счет, удар черпаком нанес Андони Горосабел. Карлос Висенте также отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры.

1:0 в итоге, «Алавес» делит 12-е место в таблице, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Алавес1:0Райо Вальекано
(1:0) Горосабел Андони44'  
Сивера АнтониоГоросабел Андони 85' (Теналья Науэль ( 85') Абкар Абделькабир  28'Марин РафаХави ЛопеcБланко Антонио  90'Гевара АндерВисенте Карлос 78' (Сола Алекс ( 78') Гуриди Хон 78' (Бенавидес Карлос ( 78') Риоха Луис 72' (Реббах Абдеррахман ( 72') Омородион Сэмюэль 71' (Кике Гарсия ( 71')
Запасные: Хаджи ЯнисДуарте РубенАлькаин ЧеберОвоно ХесусСимеоне ДжулианоПаничелли Хоакин
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо  30' 46' (Чаваррия Пеп ( 46') Лопес УнаиСисс Пате 79' (Фалькао Радамель ( 79') Паласон Иси  13'Перес Кике 63' (Камелло Серхио ( 63') Де Фрутос Хорхе 86' (Бебе Тьягу ( 86') Рауль де Томас 63' (Креспо Мигель ( 63')
Запасные: Посо ХосеМумин АбдулВалентин ОскарТрехо ОскарКарденас ДаниНтекья РандиРатиу Андрей
10 марта. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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