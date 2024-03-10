«Алавес» прервал безвыигрышную серию, забив один гол в ворота «Райо Вальекано»

Сто лет не побеждавшие «Алавес» и «Райо Вальекано» провели матч 28-го тура Ла Лиги. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. На 44-й минуте хозяева в контратаке открыли счет, удар черпаком нанес Андони Горосабел. Карлос Висенте также отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры.
1:0 в итоге, «Алавес» делит 12-е место в таблице, соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Горосабел Андони44'
Сивера Антонио•Горосабел Андони85' (Теналья Науэль (85') •Абкар Абделькабир• 28'Марин Рафа•Хави Лопеc•Бланко Антонио• 90'Гевара Андер•Висенте Карлос78' (Сола Алекс (78') •Гуриди Хон78' (Бенавидес Карлос (78') •Риоха Луис72' (Реббах Абдеррахман (72') •Омородион Сэмюэль71' (Кике Гарсия (71')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо 30'46' (Чаваррия Пеп (46') •Лопес Унаи•Сисс Пате79' (Фалькао Радамель (79') •Паласон Иси• 13'Перес Кике63' (Камелло Серхио (63') •Де Фрутос Хорхе86' (Бебе Тьягу (86') •Рауль де Томас63' (Креспо Мигель (63')
10 марта. Стадион "Мендисорроса".
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