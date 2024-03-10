​Тер Штеген: «400 игр - красивый рубеж»

Предыдущий матч «Барселоны» против «Мальорки» в рамках испанского чемпионата стал юбилейным, 400-м в чемпионате Испании для немецкого голкипера каталонского супреклуба Марк-Андре тер Штегена. После игры тер Штеген прокомментировал сие событие в интервью клубному сайту «Барселоны».

- 400 игр - это отличный рубеж. Я всегда стараюсь сделать все наилучшее для своего клуба, мне нравится быть на поле. - заявил тер Штеген.

Напомним, что немецкий голкипер выступает за каталонский суперклуб с 2014 года. В следующем матче испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сразиться с мадридским «Атлетико».