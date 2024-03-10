Симеоне высказался о сенсационном поражении «Атлетико»

В рамках 28-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сенсационно уступил «Кадису» со счетом 0:2. Об этом матче высказался главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
«Команда выкладывается по максимуму, но не может добиться высоких результатов, как в домашних матчах. Нам нужно продолжать работать и не обращать внимания на критику. Мы должны стать лучше. У футболистов есть огромное желание побеждать», - передает слова аргентинского тренера аккаунт Atletico Universe в соцсетях.
После 28 туров «матрасники» занимают четвертое место в Ла Лиге, а «Кадис» находится на 18-й строчке.
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