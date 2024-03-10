Симеоне высказался о сенсационном поражении «Атлетико»

«Команда выкладывается по максимуму, но не может добиться высоких результатов, как в домашних матчах. Нам нужно продолжать работать и не обращать внимания на критику. Мы должны стать лучше. У футболистов есть огромное желание побеждать», - передает слова аргентинского тренера аккаунт Atletico Universe в соцсетях.