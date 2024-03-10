Аспас назвал клуб, где хочет завершить карьеру

Опытный испанский форвард Яго Аспас заявил о намерении остаться в «Сельте» на следующий сезон.
«Я хочу быть здесь настолько долго, насколько возможно. Всегда хотел завершить карьеру в этом клубе. Меня до сих пор не покидает эта мысль. Да, я получал предложения от других клубов, однако они меня не заинтересовали. Никогда не думал о том, чтобы покинуть «Сельту», - передает слова футболиста Tribal Football.
В текущем сезоне Ла Лиги 36-летний нападающий сыграл 24 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.
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