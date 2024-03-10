Альмада может перейти в мадридский клуб

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада, выступающий в МЛС за «Атланту Юнайтед», может перебраться в европейский топ-чемпионат. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным журналистов, в подписании 22-летнего южноамериканца заинтересован мадридский «Атлетико». Контракт Альмады с американским клубом рассчитан до конца 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 27 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне МЛС аргентинец провел две встречи. На счету Тьяго один гол с пенальти.

По итогам 28 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 55 баллов и занимает четвертое место в таблице.