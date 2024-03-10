Брат Дани Алвеса прокомментировал слухи о самоубийстве футболиста

Ней Алвес, который является братом бывшего игрока «ПСЖ» и «Барселоны» Дани Алвеса, прокомментировал слухи о самоубийстве родственника.

«Пусть бог даст тебе силы, чтобы пережить все это. В людях очень много жестокости. Человека уже осудили, разве этого недостаточно? Он уже за решеткой. Теперь вам захотелось его смерти», - поведал Ней в своих социальных сетях.

Напомним, что Алвеса признали виновным по делу об изнасиловании девушки. Звезду футбола приговорили в 4,5 годам лишения свободы.

Дани известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», «ПСЖ», туринский «Ювентус» и другие клубы.

В СМИ сообщили о самоубийстве Дани Алвеса - представитель бразильца отреагировал на новость