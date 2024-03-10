Тебас высказался о звезде «Реала» Винисиусе

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о том, что бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор систематически подвергается оскорблениям во время матчей.

«Жуниор может громко говорить о своей ситуации. В борьбе против расизма он является примером для подражания», - цитирует руководителя Sport.es.

Ранее в прессе сообщалось, что Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время недавнего поединка чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Ла Лига уже начала расследование.

В этом сезоне звездный нападающий провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 15 голов и семь результативных передач.