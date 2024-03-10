В СМИ сообщили о самоубийстве Дани Алвеса - представитель бразильца отреагировал на новость

В СМИ появилась новость о том, что бывший защитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес совершил самоубийство. Представители звезды футбола отреагировали на эту шокирующую информацию.

«Представители Алвеса опровергли последние слухи о самоубийстве после разговора с его адвокатом», - поведал журналист TNT Sports Марсело Бехлер.

Напомним, что в феврале состоялся суд по делу об изнасиловании. Алвеса признали виновным в преступлении и приговорили в 4,5 годам тюрьмы. Кроме того, Дани был наказан денежным штрафом в размере 150 тысяч евро.

Бразилец известен в Европе по выступлениям за «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и «Севилью».