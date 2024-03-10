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Супруга Рамоса: «Всё. что пишут о нашем расставании - враньё»

10 Марта 2024 • 05:08 Комментировать

Супруга Серхио Рамоса гневно опровергла слухи о том, что их семья распадается после пяти лет брака. Серхио познакомился с Пилар Рубио в 2008 году, через одиннадцать лет, в 2019 году, они вступили в брак и с тех пор Пилар родила ему уже четверых детей. Однако в последнее время появились слухи об их расставании. Пилар гневно отвергла их:

- Все эти слухи - это просто вранье. Меня злят они. эти глупые неуместные комментарии. серхио - главный мужчина в моей жизни, столб моей жизни, отец моих детей, - заявила женщина в интервью Harpers Bazaar.

Напомним, что Рамос выступает сейчас за «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Пилар Рубио
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