«Реал Сосьедад» в концовке перевернул ход игры против аутсайдера

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна гостил у идущей в зоне вылета «Гранады». На 21-й минуте аутсайдеры повели, когда Мюрто Узуни не без шансов для вратаря реализовал пенальти. В ответ Садик Умар здорово сыграл головой и отыграл перевес соперника. Серхио Руис едва не отличился, но голкипер выручил. В компенсированное время первого тайма Узуни в упор пробивал головой - 2:1. Только на 80-й минуте гости сравняли счет, розыгрыш мяча в штрафной, и Робин ле Норман точен. Вскоре голкипер «Гранады» снова выручил, но Андре Силва добавил мяч в сетку - 2:3.
«Реал Сосьедад» победил после двух поражений и вышел на шестое место. «Гранада» в любом случая предпоследняя.
Протокол игры
|(1:0) Узуни Мюрто21'
|33'Умар Садик (1:1)
|(2:1) Узуни Мюрто45'
|80'Ле Норман Робен (2:2)
|85'Андре Силва (2:3)
Баталья Аугусто•Санчес Рикард90' (Мелендо Оскар (90') •Мендес Бруно II•Микель Игнаси•Нева Карлос•Пельистри Факундо•Руис Серхио 45'66' (Вильяр Гонсало (66') •Гумбау Херард•Юзвяк Камиль81' (Корбяну Теодор (81') •Узуни Мюрто81' (Аресо Матиас (81') •Бое Лукас66' (Онгла Мартин (66')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари• 23'Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Галан Хави46' (Тирни Киран (46') •Субименди Мартин•Браис Мендес•Мерино Микель•Туррьентес Беньят90' (Оласагасти Хон (90') •Оярсабаль Микель68' (Бекер Шеральдо (68') •Умар Садик 63'68' (Андре Силва (68')
09 марта. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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