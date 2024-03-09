«Реал Сосьедад» в концовке перевернул ход игры против аутсайдера

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна гостил у идущей в зоне вылета «Гранады». На 21-й минуте аутсайдеры повели, когда Мюрто Узуни не без шансов для вратаря реализовал пенальти. В ответ Садик Умар здорово сыграл головой и отыграл перевес соперника. Серхио Руис едва не отличился, но голкипер выручил. В компенсированное время первого тайма Узуни в упор пробивал головой - 2:1. Только на 80-й минуте гости сравняли счет, розыгрыш мяча в штрафной, и Робин ле Норман точен. Вскоре голкипер «Гранады» снова выручил, но Андре Силва добавил мяч в сетку - 2:3.

«Реал Сосьедад» победил после двух поражений и вышел на шестое место. «Гранада» в любом случая предпоследняя.