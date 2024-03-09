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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» в концовке перевернул ход игры против аутсайдера

09 Марта 2024 • 22:37 Комментировать
Гранада
2:3
Реал Сосьедад

В 28-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» без травмированного Арсена Захаряна гостил у идущей в зоне вылета «Гранады». На 21-й минуте аутсайдеры повели, когда Мюрто Узуни не без шансов для вратаря реализовал пенальти. В ответ Садик Умар здорово сыграл головой и отыграл перевес соперника. Серхио Руис едва не отличился, но голкипер выручил. В компенсированное время первого тайма Узуни в упор пробивал головой - 2:1. Только на 80-й минуте гости сравняли счет, розыгрыш мяча в штрафной, и Робин ле Норман точен. Вскоре голкипер «Гранады» снова выручил, но Андре Силва добавил мяч в сетку - 2:3.

«Реал Сосьедад» победил после двух поражений и вышел на шестое место. «Гранада» в любом случая предпоследняя.

Протокол игры  
Гранада2:3Реал Сосьедад
(1:0) Узуни Мюрто21'  
  33'Умар Садик (1:1)
(2:1) Узуни Мюрто45'  
  80'Ле Норман Робен (2:2)
  85'Андре Силва (2:3)
Баталья АугустоСанчес Рикард 90' (Мелендо Оскар ( 90') Мендес Бруно IIМикель ИгнасиНева КарлосПельистри ФакундоРуис Серхио  45' 66' (Вильяр Гонсало ( 66') Гумбау ХерардЮзвяк Камиль 81' (Корбяну Теодор ( 81') Узуни Мюрто 81' (Аресо Матиас ( 81') Бое Лукас 66' (Онгла Мартин ( 66')
Запасные: Рауль ФернандесКальехон ХосеМарк МартинесРубио МигельМауасса ФетПёнтковски КамильПуэртас Антонио
Ремиро АлехандроТраоре Амари  23'Субельдия ИгорЛе Норман РобенГалан Хави 46' (Тирни Киран ( 46') Субименди МартинБраис МендесМерино МикельТуррьентес Беньят 90' (Оласагасти Хон ( 90') Оярсабаль Микель 68' (Бекер Шеральдо ( 68') Умар Садик  63' 68' (Андре Силва ( 68')
Запасные: Кубо ТакефусаУрко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМарин ПаблоФрага АйторМагунаселая Хон
09 марта. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Реал Сосьедад

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