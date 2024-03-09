Романо: «Барселона» не планирует продавать Ямаля в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ», который заинтересован в приобретении игрока, не отправлял в испанский клуб официального запроса по трансферу Ямаля. Это связано с тем, что у французской команды на этой позиции уже есть два футболиста – Брэдли Баркола и Усман Дембеле. Также отмечается, что «Барселона» в свою очередь не планирует расставаться с молодым талантом и рассчитывает подписать с ним новый контакт.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за 16-летнего форварда 200 миллионов евро. Его текущее соглашение с каталонцами действует до 2026 года.
а помните Пато в 18 лет? сколько надежд подавал.
или Кркич в Барсе тоже в 16 лет выстрелил, на несколько лет его хватило.
чтоб игрок с самого юношеского возраста обладал большим талантом и смог его реализовать это огромная редкость, Мбаппе, Месси, Роналду это уникумы, Руни тоже помню с 16 лет разрывал. не нужно в таком возрасте за огромные бабки их покупать, дайте молодежи настояться и набраться опыта.
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