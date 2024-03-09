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Романо: «Барселона» не планирует продавать Ямаля в «ПСЖ»

09 Марта 2024 • 22:29 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ», который заинтересован в приобретении игрока, не отправлял в испанский клуб официального запроса по трансферу Ямаля. Это связано с тем, что у французской команды на этой позиции уже есть два футболиста – Брэдли Баркола и Усман Дембеле. Также отмечается, что «Барселона» в свою очередь не планирует расставаться с молодым талантом и рассчитывает подписать с ним новый контакт.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за 16-летнего форварда 200 миллионов евро. Его текущее соглашение с каталонцами действует до 2026 года.


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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
09 Марта 2024 в 22:40
за 16 летнюю соплю 200 млн? тут даже слов нет.
а помните Пато в 18 лет? сколько надежд подавал.
или Кркич в Барсе тоже в 16 лет выстрелил, на несколько лет его хватило.
чтоб игрок с самого юношеского возраста обладал большим талантом и смог его реализовать это огромная редкость, Мбаппе, Месси, Роналду это уникумы, Руни тоже помню с 16 лет разрывал. не нужно в таком возрасте за огромные бабки их покупать, дайте молодежи настояться и набраться опыта.
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