Романо: «Барселона» не планирует продавать Ямаля в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ», который заинтересован в приобретении игрока, не отправлял в испанский клуб официального запроса по трансферу Ямаля. Это связано с тем, что у французской команды на этой позиции уже есть два футболиста – Брэдли Баркола и Усман Дембеле. Также отмечается, что «Барселона» в свою очередь не планирует расставаться с молодым талантом и рассчитывает подписать с ним новый контакт.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за 16-летнего форварда 200 миллионов евро. Его текущее соглашение с каталонцами действует до 2026 года.