«Атлетико» установил антирекорд под руководством Симеоне

В субботу, 9 марта, «Атлетико» Мадрид проиграл на выезде «Кадису» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась со счетом 0:2.

Данное поражение стало для «Атлетико» уже седьмым в 14 гостевых матчах нынешнего сезона Ла Лиги. По подсчетам OptaJose, под руководством Диего Симеоне, который возглавляет «Атлетико» с 2011 года, команда никогда не проигрывала так часто после первых 14 выездных матчей в рамках чемпионата Испании.

На данный момент «матрасники» занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своей копилке 55 набранных очков в 28 турах.

«Кадис» впервые за полгода выиграл в Ла Лиге