Капитан «Атлетико» прокомментировал очередное гостевое поражение

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Кадиса» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

- Не должно быть столько поражений на выезде, если мы хотим быть выше в турнирной таблице. Мы должны пересмотреть некоторые вещи, наши дела идут не самым лучшим образом. Через такие неудачи нужно пройти. Мы должны одинаково играть не только на своём поле, но и в гостях.

Впереди матч с «Интером». Это другой турнир. Не нужно ничего говорить. Нужно постараться порадовать наших болельщиков. Надеюсь, мы сможем это сделать, - приводит слова Коке ВВС.

13 марта «Атлетико» на своём поле примет «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече «матрасники» уступили со счётом 0:1.