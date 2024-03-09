Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Барбоза: У Захаряна огромный потенциал

09 Марта 2024 • 20:32 Комментировать
Гранада
0:0
Реал Сосьедад
1 4.50 X 3.50 2 1.90
1-й тайм

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал игру хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Реал Сосьедад» – хорошая команда, где очень высокая конкуренция, и Арсен еще не адаптировался», — цитирует Барбозу Metaratings.

Агент отметил, что верит в Захаряна, ведь у него есть огромный потенциал.

В составе испанского коллектива 20-летний Захарян провел уже 30 матчей, в которых записал на свой счет один ассист.

После 27 туров «Реал Сосьедад» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 40 баллов.

Через несколько минут стартует игра 28-го тура между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом», которую Захарян пропустит из-за небольшого повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Паулу Барбоза Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
15:55
В «Реал Сосьедаде» рассказали, отправится ли Захарян в расположение сборной России
08 Марта
22:56
Проверенный прогноз и ставка на матч Гранада – Реал Сосьедад чемпионата Испании – 9 марта 2024
07 Марта
17:06
Реабилитолог оценил сроки восстановления Захаряна после травмы
16:17
Представитель Захаряна рассказал о состоянии полузащитника
15:49
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян, скорее всего, не сыграет против «Гранады»
06 Марта
20:36
Сёмин: У Захаряна всё идёт по плану
19:27
Захарян не тренировался в общей группе «Реал Сосьедада»
16:43
Кузнецов: Альгуасиль видит потенциал в Захаряне
15:11
Рыков: Альгуасиль доверяет Захаряну в «Реал Сосьедаде»
05 Марта
20:53
Пименов призвал Захаряна попробовать свои силы в другом европейском чемпионате 2
20:49
В «Динамо» не считают переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой
15:40
Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»
14:38
Сёмин: «Трудный год Захаряна связан с напряжённой работой»
14:11
Силкин: На данный момент Захарян не соответствует уровню «Реал Сосьедада»
11:53
Радченко: «Захаряну желаю поменять команду, болельщиков в Испании надо завоёвывать сразу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Названа команда, которую может возглавить Клопп «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Клопп сделал важное заявление по Салаху ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна
Спортивные новости
СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Чесноков: Маррей заслужил победу в первом сете матча с Рублёвым Экс-тренер сборной России высказался о вылете «Ак Барса» и ЦСКА из плей-офф КХЛ Плющев — о переходе Кузнецова в «Каролину»: «Больше у него таких возможностей, наверное, не будет» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Хетафе Хетафе
1
0
2.13 3.10 3.55
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Атлетико М Атлетико М
2
0
4.40 3.55 1.78
Видео
14 мин
Гранада Гранада
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
4.40 3.45 1.82
Видео
09.03.24 в 23:00
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
1.58 4.20 5.00
Видео
10.03.24 в 16:00
Алавес Алавес
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.06 3.15 3.70
Видео
10.03.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетик Б Атлетик Б
4.00 3.35 1.92
Видео
10.03.24 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Сельта
1.26 5.80 9.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
20:40 · Испания. Ла Лига
Капитан «Атлетико» прокомментировал очередное гостевое поражение
20:32 · Испания. Ла Лига
Барбоза: У Захаряна огромный потенциал
20:22 · Испания. Ла Лига
«Кадис» впервые за полгода выиграл в Ла Лиге
20:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провалил матч с аутсайдером, который не побеждал полгода
18:19 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю 5
18:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» набрала три очка в матче с «Хетафе», забив один гол
17:45 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом»
15:55 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, отправится ли Захарян в расположение сборной России
15:04 · Испания. Ла Лига
Ракитич — о «Барселоне»: «Мне больно видеть, как она страдает»
14:20 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» могут предложить 200 млн евро за Ямаля – известен покупатель 5
13:56 · Испания. Ла Лига
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
13:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить за Дэвиса 60-70 миллионов евро
13:20 · Испания. Ла Лига
Стало известно будущее Серхио Рамоса
13:15 · Англия. Премьер-лига
Тухель нацелен на работу в трёх клубах - известны все варианты 3
Все новости
Рекомендуем