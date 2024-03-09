Барбоза: У Захаряна огромный потенциал

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал игру хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Реал Сосьедад» – хорошая команда, где очень высокая конкуренция, и Арсен еще не адаптировался», — цитирует Барбозу Metaratings.

Агент отметил, что верит в Захаряна, ведь у него есть огромный потенциал.

В составе испанского коллектива 20-летний Захарян провел уже 30 матчей, в которых записал на свой счет один ассист.

После 27 туров «Реал Сосьедад» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 40 баллов.

Через несколько минут стартует игра 28-го тура между «Гранадой» и «Реал Сосьедадом», которую Захарян пропустит из-за небольшого повреждения.