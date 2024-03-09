«Кадис» впервые за полгода выиграл в Ла Лиге

9 марта «Кадис» принимал на своём поле «Атлетико» Мадрид в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась победой «Кадиса» со счетом 2:0.

Данная победа стала для «Кадиса» первой с начала сентября 2023 года, когда был повержен «Вильярреал» (3:1). Стоит отметить, что «Кадис» впервые выиграл при Маурисио Пеллегрино, который возглавил команду в январе. Под его руководством «Кадис» провел шесть матчей, в которых было зафиксировано четыре ничейных результата и два поражения.

После 28 туров «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка.