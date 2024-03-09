«Атлетико» провалил матч с аутсайдером, который не побеждал полгода

Не побеждавший с 1 сентября «Кадис» в субботу принимал одного из фаворитов Ла Лиги, «Атлетико». На экваторе первого тайма Рубен Собрино прицельно доставил мяч под удар головой, и Хуанми стал автором гола. И в середине второй половины встречи «матрасники» пропустили. На сей раз Хуанми получил передачу из глубины поля от Хуана Эрнандеса и метров с 15 сходу вонзил мяч в сетку - 2:0. Маркос Льоренте едва не использовал один из редких моментов у гостей и бил головой с отскоком от газона - парировано.
«Атлетико» остается четвертым, а вот соперник уже в двух очках от спасительного 17-го места.
Протокол игры
|(1:0) Хуанми Мигель24'
|(2:0) Хуанми Мигель64'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Оусоу Айхам•Чуст Виктор•Эрнандес Хави V•Наварро Роберто78' (Пирес Лукас (78') •Алькарас Рубен• 72'Куаме Роминигуе68' (Самассеку Диади (68') •Собрино Рубен 48'87' (Алехо Иван (87') • 90'Макси Гомес68' (Алекс Фернандес (68') •Хуанми Мигель 31'68' (Рамос Кристофер (68')
Облак Ян•Витсель Аксель•Габриэль Паулиста•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос• 88'Лино Сэмуел71' (Вермирен Артур (71') • 84'Де Пауль Родриго46' (Рикельме Родриго (46') •Коке Хорхе78' (Эль Жебари Салим (78') •Ньигес Сауль46' (Молина Науэль (46') • 52'Депай Мемфис 30'46' (Корреа Анхель (46') •Мората Альваро 62'
09 марта. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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