«Атлетико» провалил матч с аутсайдером, который не побеждал полгода

Не побеждавший с 1 сентября «Кадис» в субботу принимал одного из фаворитов Ла Лиги, «Атлетико». На экваторе первого тайма Рубен Собрино прицельно доставил мяч под удар головой, и Хуанми стал автором гола. И в середине второй половины встречи «матрасники» пропустили. На сей раз Хуанми получил передачу из глубины поля от Хуана Эрнандеса и метров с 15 сходу вонзил мяч в сетку - 2:0. Маркос Льоренте едва не использовал один из редких моментов у гостей и бил головой с отскоком от газона - парировано.

«Атлетико» остается четвертым, а вот соперник уже в двух очках от спасительного 17-го места.