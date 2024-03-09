«Валенсия» набрала три очка в матче с «Хетафе», забив один гол

Не побеждавшие на протяжении трёх туров Ла Лиги середняки «Валенсия» и «Хетафе» провели матч в субботу. До конца первого тайма особой остроты и не было, пока хозяева не провели голевую атаку, ее завершил эффектным ударом над голкипером Уго Дуро. В целом гости нанесли больше ударов по воротам, но ничего не добились впереди.
«Валенсия» делит седьмое место по итогам противостояния, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Дуро Уго40'
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Перес Фран59' (Ногуэроль Диего Лопес (59') •Герра Хавьер84' (Корреа Тьерри (84') •Пепелу• 67'Каньос Серхи59' (Гонсалес Петер (59') •Дуро Уго85' (Амалла Селим (85') •Яремчук Роман71' (Гильямон Уго (71') 90'
Сория Давид•Иглесиас Хуан85' (Сантьяго Хесус (85') •Дьене Даконам• 83'Альдерете Омар71' (Рико Диего (71') •Альварес Гастон•Аленья Карлес61' (Кармона Хосе Анхель (61') • 79'Милья Луис•Мориба Илайкс 43'62' (Мартин Хорхе (62') •Мата Хайме•Максимович Неманья85' (Оскар Родригес (85') •Латаса Хуан
09 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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