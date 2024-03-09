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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» набрала три очка в матче с «Хетафе», забив один гол

09 Марта 2024 • 18:00 Комментировать
Валенсия
1:0
Хетафе

Не побеждавшие на протяжении трёх туров Ла Лиги середняки «Валенсия» и «Хетафе» провели матч в субботу. До конца первого тайма особой остроты и не было, пока хозяева не провели голевую атаку, ее завершил эффектным ударом над голкипером Уго Дуро. В целом гости нанесли больше ударов по воротам, но ничего не добились впереди.

«Валенсия» делит седьмое место по итогам противостояния, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Валенсия1:0Хетафе
(1:0) Дуро Уго40'  
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианОзкаджар ДженкГайя ХосеПерес Фран 59' (Ногуэроль Диего Лопес ( 59') Герра Хавьер 84' (Корреа Тьерри ( 84') Пепелу  67'Каньос Серхи 59' (Гонсалес Петер ( 59') Дуро Уго 85' (Амалла Селим ( 85') Яремчук Роман 71' (Гильямон Уго ( 71'  90')
Запасные: Мари АльбертоВаскес ХесусРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекАлмейда Андре IVИрансо Рубо
Сория ДавидИглесиас Хуан 85' (Сантьяго Хесус ( 85') Дьене Даконам  83'Альдерете Омар 71' (Рико Диего ( 71') Альварес ГастонАленья Карлес 61' (Кармона Хосе Анхель ( 61'  79') Милья ЛуисМориба Илайкс  43' 62' (Мартин Хорхе ( 62') Мата ХаймеМаксимович Неманья 85' (Оскар Родригес ( 85') Латаса Хуан
Запасные: Меденица ДжорджиеАнхилери ФабрисиоФузато ДаниэлДуарте Домингуш
09 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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