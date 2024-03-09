«Валенсия» набрала три очка в матче с «Хетафе», забив один гол

Не побеждавшие на протяжении трёх туров Ла Лиги середняки «Валенсия» и «Хетафе» провели матч в субботу. До конца первого тайма особой остроты и не было, пока хозяева не провели голевую атаку, ее завершил эффектным ударом над голкипером Уго Дуро. В целом гости нанесли больше ударов по воротам, но ничего не добились впереди.

«Валенсия» делит седьмое место по итогам противостояния, соперник - 11-й.