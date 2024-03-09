«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом»

Пресс-служба «Атлетико» Мадрид опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Кадисом».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Лино, Эрмосо, Витсель, Паулиста, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль, Мората, Депай.

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Атлетико» состоится в субботу, 9 марта. Свисток о начале поединка должен будет прозвучать в 18:15 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга «Атлетико» одолел на своем поле «Кадис» со счетом 3:2.