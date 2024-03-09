Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом»

09 Марта 2024 • 17:18 Комментировать
Кадис
2:0
Атлетико М

Пресс-служба «Атлетико» Мадрид опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Кадисом».

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Лино, Эрмосо, Витсель, Паулиста, Льоренте, Сауль, Коке, де Пауль, Мората, Депай.

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Атлетико» состоится в субботу, 9 марта. Свисток о начале поединка должен будет прозвучать в 18:15 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга «Атлетико» одолел на своем поле «Кадис» со счетом 3:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

Новости по матчу

09 Марта
20:43
«Атлетико» установил антирекорд под руководством Симеоне
20:22
«Кадис» впервые за полгода выиграл в Ла Лиге
20:13
«Атлетико» провалил матч с аутсайдером, который не побеждал полгода
17:45
«Кадис» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:18
«Атлетико» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом»
02:29
Кадис - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Марта
22:32
Точный прогноз и ставка на матч Кадис – Атлетико чемпионата Испании – 9 марта 2024
00:14
«Атлетико» близок к продлению контракта с ключевым игроком
07 Марта
11:42
«Атлетико» продлил контракт со своим защитником
06 Марта
21:33
​Определилось будущее Аспиликуэты
16:25
«Атлетико» одобрил продление аренды Фелиша в «Барселоне»
12:59
Рамос поздравил «Реал» с днём рождения
05 Марта
23:18
«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 23:00
Альмерия Альмерия
Севилья Севилья
2.80 3.30 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти рассказал, в чём Ла Лига лучше АПЛ
16:31 · Испания. Ла Лига
Канселу — о Ямале: Не каждому дано играть за «Барселону» в 16 лет
16:22 · Испания. Ла Лига
​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос»
16:02 · Испания. Ла Лига
​Роналдо оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
15:55 · Испания. Ла Лига
​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем
15:49 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что смогут выкупить Канселу
15:35 · Испания. Ла Лига
​Азар: «Я смогу сказать детям, что являюсь кумиром в «Реале»… ой, в «Лилле»
15:23 · Испания. Ла Лига
«Лион» завершает подписание Абнера
15:01 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба следят за защитником «Арсенала» слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда: в «Манчестер Юнайтед» ещё нет решения
13:55 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко 1
13:51 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» задумала вернуть футболиста 2
13:46 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес пропустит матч с «Наполи»
13:39 · Испания. Ла Лига
Флик встретился с Гвардиолой и его бывшим ассистентом, чтобы обсудить назначение в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем