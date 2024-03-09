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В «Реал Сосьедаде» рассказали, отправится ли Захарян в расположение сборной России

09 Марта 2024 • 15:55 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
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Через 4 ч. 22 мин.

Представители «Реал Сосьедада» рассказали о восстановлении российского хавбека команды Арсена Захаряна.

Ранее футболист национальной команды России получил мышечную микротравму.

«Ему ещё предстоит поработать со своими товарищами по команде. Что касается поездки в национальную сборную, то посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», - передаёт слова источника издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, что коллектив Валерия Карпина 21 марта встретится в Москве на «ВТБ Арене» со сборной Сербии, а 25 марта на том же стадионе сыграет с Парагваем.

Российские сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Национальные команды проводят лишь товарищеские матчи. Сколько продлится бан, пока неизвестно.


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ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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