«Барселоне» могут предложить 200 млн евро за Ямаля – известен покупатель

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль может сменить клубную прописку. По информации газеты Marca, подписать 16-летнего таланта хочет «ПСЖ».

Боссы французского топ-клуба готовы заплатить за восходящую звезду 200 миллионов евро. В Ямале парижане видят долгосрочную замену Килиану Мбаппе, которого вскоре подпишет мадридский «Реал».

Агент Жорже Мендеш в ближайшее время встретится с Жоаном Лапортой, чтобы обсудить потенциальную сделку.

В текущем сезоне Ламил сыграл 37 матчей, забил шесть мячей и сделал семь ассистов. Его контракт рассчитан до 2026 года.

В состав «Барселоны» возвращается важный футболист