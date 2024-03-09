Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес решил избавиться от одного футболиста. Согласно сведениям Todofichajes, руководитель намерен продать летом флангового защитника Ферлана Менди.

На замену 28-летнему французу «сливочные» пригласят звездного латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Срок действующего контракта Ферлана с «королевским» клубом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди провел 17 поединков. Защитник не отметился результативными действиями. Он получил пять желтых карточек.