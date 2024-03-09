Стало известно будущее Серхио Рамоса

37-летний испанский защитник Серхио Рамос останется в «Севилье» на следующий сезон. Об этом стало известно журналистам портала Todofichajes.

Как сообщают журналисты, руководство андалусийского клуба ведет переговоры с игроком о подписании нового контракта до лета 2025 года. Процесс находится на продвинутой стадии. Рамос вернулся в «Севилью» осенью прошлого года, подписав однолетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Серхио сыграл 17 поединков. Защитник отметился двумя забитыми мячами, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.