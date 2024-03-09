Аспас рассказал, что думает о переходе Мбаппе в «Реал»

Форвард «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Для чемпионата Испании это очень хорошо. Чем больше классных игроков будет здесь, тем лучше для лиги. На бумаге «Реал», конечно, выигрывает от этого трансфера. Но все нужно доказывать на поле. «ПСЖ» тоже был силен с Месси и Неймаром, однако так и не выиграл Лигу чемпионов», - цитирует испанского футболиста AS.

Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. 25-летний нападающий подпишет с «королевским» клуб контракт на пять лет.