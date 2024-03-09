«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема

Мадридский «Реал» не оставляет попыток оспорить дисквалификацию ведущего полузащитника команды Джуда Беллингема. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

«Королевский» клуб подаст еще одну апелляцию на дисквалификацию англичанина в спортивный трибунал. Ранее дисциплинарный комитет федерации футбола Испании отклонил протест «сливочных».

Напомним, что Беллингема отстранили на два матча Ла Лиги за неуважительное отношение к главному арбитру в матче с «Валенсией» (2:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Джуд провел 22 встречи, отметившись 16 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.