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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» подаст новую апелляцию на дисквалификацию Беллингема

09 Марта 2024 • 10:01 Комментировать

Мадридский «Реал» не оставляет попыток оспорить дисквалификацию ведущего полузащитника команды Джуда Беллингема. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

«Королевский» клуб подаст еще одну апелляцию на дисквалификацию англичанина в спортивный трибунал. Ранее дисциплинарный комитет федерации футбола Испании отклонил протест «сливочных».

Напомним, что Беллингема отстранили на два матча Ла Лиги за неуважительное отношение к главному арбитру в матче с «Валенсией» (2:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Джуд провел 22 встречи, отметившись 16 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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