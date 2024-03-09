Абрамович может купить испанский клуб - известно название

Российский миллиардер Роман Абрамович может приобрести футбольный клуб в Испании. Согласно сведениям журналистов Diario AS, бизнесмен заинтересован в покупке «Валенсии». Фанаты «летучих мышей» надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится.

Напомним, что Абрамович долгое время являлся президентом лондонского «Челси». В 2022 году он продал пакет акций «пенсионеров» американцу Тодду Бёли.

В последние годы «Валенсия» является середняком чемпионата Испании. В нынешнем розыгрыше турнира команда с 37 набранными баллами занимает восьмое место в таблице Ла Лиги.

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