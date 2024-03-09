Анри: «С Мбаппе «Реал» будет доминировать в Европе»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри предположил, как повлияет на мадридский «Реал» переход французского форварда Килиана Мбаппе.
«Мбаппе в «Реале»? Когда Килиан перейдет туда, то это будет команда, которая сможет доминировать в Европе и своем чемпионате шесть-семь лет. У «сливочных» очень молодой и классный состав», - передает слова эксперта Daily Mail.
Напомним, что Мбаппе должен присоединиться к «королевскому» клуб на правах свободного агента грядущим летом. Стороны близки к подписанию пятилетнего трудового соглашения.
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